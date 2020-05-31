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ترامب معلقاً على أحداث مينابوليس : ما يحدث صناعة “لصوص وفوضويين”
متابعات الخليج 365- متابعة
ندد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، بأعمال الشغب التي شهدتها مينابوليس ليل الجمعة، بعد مقتل جورج فلويد بأيدي الشرطة، معتبرا ان ما شهدته هذه المدينة هو من صنع “لصوص وفوضويين”.
وقال ترامب في مركز كينيدي الفضائي في فلوريدا، حيث كان يُتابع تحليق رائدي فضاء أميركيين، إنّ “وفاة جورج فلويد في شوارع مينابوليس مأساة خطيرة” .
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