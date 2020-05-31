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وزير التعليم يوجه الهيئة الإدارية بالمدارس الثانوية للعودة للعمل
متابعات الخليج 365 - الرياض
وجه وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ باقتصار عودة العمل في المدارس الثانوية ابتداء من اليوم الأحد إلى 19 من شهر شوال الجاري على قادة المدارس ووكلائها والاداريين مع اتباع الاجراءات الاحترازية.
وقالت المتحدثة باسم وزارة التعليم ابتسام الشهري عبر حسابها الرسمي على ” تويتر” : وجه وزير التعليم بأن تقتصر عودة العمل في المدارس الثانوية للبنين والبنات من 8 إلى 19 شوال على قادة المدارس ووكلائها والإداريين واتباع الإجراءات الاحترازية في ذلك، ويكون حضور المعلمين والمعلمات حسب حاجة العمل لهم، مع تقدير ظرف من يتعذّر حضوره ومنحه الوقت الكافي للحضور وفق عذره.
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