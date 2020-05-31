السعودية | حارس أمن سعودي استغل منع التجول برسم مئات اللوحات

شكرا لقرائتكم حارس أمن سعودي استغل منع التجول برسم مئات اللوحات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - خلال أيام منع التجول وإغلاق المجمعات التجارية للحد من انتشار فيروس كورونا، حوّل حارس أمن سعودي ساعات الانتظار بعمله في إحدى المجمعات التجارية بمحافظة جدة إلى وقت مميز للإبداع ورسم مئات اللوحات وتقديم نماذج فنية مميزة، أثبت من خلالها عمق معاني الإبداع التشكيلي.

وحين رواج رسوماته على وسائل التواصل الاجتماعي، قام وزير الثقافة السعودي، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، بالرد عبر حسابه الرسمي في "تويتر" قائلاً: "أبدعت يا عبدالله استمر.. سيتواصل زملائي في وزارة الثقافة معك".

عبد الله بن عبد المحسن، الذي يعمل كحارس أمن منذ 3 أعوام، ذكر لـ"العربية.نت": "أرسم غالباً في منزلي، وأمارس هواية الرسم والتشكيل على اللوحات. وخلال أيام منع التجول وإغلاق المجمعات التجارية للحد من انتشار فيروس كورونا، وبالتالي عدم وجود عملاء ومتسوقين، قمت باستغلال الوقت بعمل رسومات وأنا أحرس بوابة المجمع. فخطف ذات يوم أحد الأشخاص صورة وأنا أقوم بالرسم، ونشرها عبر وسائل التواصل، وحققت رواجاً واسعاً".

Advertisements

كما أضاف: "حارس الأمن وخصوصاً فترات المساء، لديه فرصة ليتعلم العديد من الهوايات مثل الرسم أو حفظ القرآن أو الالتحاق بدورات تطوير الشخصية".

واستطرد الحديث قائلاً: "عشقت الفن والرسم من صغري، ولأكثر من 28 عاماً، وأنا أمارس هواياتي في الفن التشكيلي. كما حاولت جاهداً أن أطور من نفسي، وأشارك في العديد من المسابقات والمعارض، أفضل المدرسة السيريالية، وأحب رسم الطبيعة بالألوان الباستيل".

إلى ذلك كشف عن أهم القصص التي تناولته لوحاته، والتي تنوعت بين الخيال ورسم الطبيعة. ولفت إلى قيامه بتقديم دورات فنية، قائلاً إنه يطمح ليكون له معرض فني خاص.

وكان الناشط مجاهد الحربي قد نشر تغريدة على تويتر تحدث فيها عن حارس أمن في صيدلية بمجمع تجاري في حي الحمدانية بجدة يمارس الرسم، قائلاً إنه فوجئ بجمال رسمه وإبداعه، واصفاً عمله بالفنان في عالم المجاهيل.