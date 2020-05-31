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طالب وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل الجميع، الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وذلك من خلال الحملة التوعوية تحت عنوان "نعود بحذر"، مع بداية تخفيف القيود التي فرضت في الفترة الماضية بسبب فيروس كورونا.
وكتب وزير الرياضة عبر حسابه على الشخصي على "تويتر": " ملتزمون بالإجراءات الاحترازية الصحية؛ من خلال:
1. لبس الكمامة.
2. غسل أو تعقيم اليدين.
3. عدم المصافحة.
4. ترك مسافة مترين بيننا وبين الآخرين.
5. الحد من التجمعات.
واختتم الفيصل قائلاً :" التزامنا يُسهم بمشيئة الله في تجاوز هذه الجائحة .. حفظ الله الجميع".
ولقيت التغريدة تفاعلاً واسع النطاق من كل أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل
بـ5 نصائح .. أندية الدوري السعودي تتفاعل مع تغريدة "الفيصل"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-05-31
طالب وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل الجميع، الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وذلك من خلال الحملة التوعوية تحت عنوان "نعود بحذر"، مع بداية تخفيف القيود التي فرضت في الفترة الماضية بسبب فيروس كورونا.
وكتب وزير الرياضة عبر حسابه على الشخصي على "تويتر": " ملتزمون بالإجراءات الاحترازية الصحية؛ من خلال:
1. لبس الكمامة.
2. غسل أو تعقيم اليدين.
3. عدم المصافحة.
4. ترك مسافة مترين بيننا وبين الآخرين.
5. الحد من التجمعات.
واختتم الفيصل قائلاً :" التزامنا يُسهم بمشيئة الله في تجاوز هذه الجائحة .. حفظ الله الجميع".
ولقيت التغريدة تفاعلاً واسع النطاق من كل أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441
12:40 AM
من خلال حملة "نعود بحذر"
طالب وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل الجميع، الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وذلك من خلال الحملة التوعوية تحت عنوان "نعود بحذر"، مع بداية تخفيف القيود التي فرضت في الفترة الماضية بسبب فيروس كورونا.
وكتب وزير الرياضة عبر حسابه على الشخصي على "تويتر": " ملتزمون بالإجراءات الاحترازية الصحية؛ من خلال:
1. لبس الكمامة.
2. غسل أو تعقيم اليدين.
3. عدم المصافحة.
4. ترك مسافة مترين بيننا وبين الآخرين.
5. الحد من التجمعات.
واختتم الفيصل قائلاً :" التزامنا يُسهم بمشيئة الله في تجاوز هذه الجائحة .. حفظ الله الجميع".
ولقيت التغريدة تفاعلاً واسع النطاق من كل أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
، بـ5 نصائح .. أندية الدوري السعودي تتفاعل مع تغريدة "الفيصل" ،
المصدر : الخليج 365
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