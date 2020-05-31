، للحفاظ على سلامة المسافرين .. وزير النقل يتفقد محطة "سار" بالرياض ،

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اطلع وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر في جولة تفقدية لمحطة قطار "سار" بالرياض يرافقه الرئيس التنفيذي للخطوط الحديدية "سار" الدكتور بشار المالك، على الاستعدادات المتخذة والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحفاظ على سلامة المسافرين بالتعاون مع الجهات المعنية.
وتفقد وزير النقل جاهزية المحطة في تطبيق الخطوات الاحترازية المتخذة لعملية تعقيم المحطة والقطارات ومرافقها، وأهمية الالتزام بالتدابير الموضوعة من الجهات المعنية التي من أبرزها عدم السماح بدخول غير المسافرين للصالات المخصصة للمغادرة أو القدوم.
كما تضمنت الإجراءات فحصًا لدرجة الحرارة عند النقاط الرئيسة فور الدخول للمحطات وتوعية المسافرين بضرورة الالتزام بارتداء الكمامات في جميع الأوقات وغسل اليدين بشكل دوري وترك مسافة آمنة لتحقيق مبدأ التباعد الاجتماعي، والالتزام بالملصقات الأرضية التي توجه الأفراد بمسافات التباعد الآمنة مع تعيين مسؤول لإدارة الحشود الذي يُعنى بتنظيم حركة المسافرين والتأكد من تحقيق مبدأ التباعد الاجتماعي فيما سيكون الدخول والخروج من البوابات باتجاه واحد فقط.
كما استمع معاليه لشرح عن الإجراءات الاحترازية المطبقة داخل القطار ابتداءً من طاقم القطار والتزامهم بترك مسافة آمنة ولبس الكمامة والقفازات عند التواصل مع المسافرين، وسبل الاعتناء بالمسافرين وحثهم على ارتداء الكمامات في جميع الأوقات أثناء الوجود داخل القطار، ووفرت "سار" لمسافريها كل المتطلبات الواجبة للتدابير الوقائية داخل القطار، فيما يتم العمل على تعقيم المقاعد ومرافق القطار بشكل دوري.
وستكون نسبة إشغال القطار ٥٠ ٪ من مجموع المقاعد في الرحلة الواحدة بما يسمح بوجود مسافة آمنة بين المقاعد لا تقل عن مترين.
ودعت الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" المسافرين إلى أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتعرف عليها من خلال الدليل الإرشادي للمسافر عبـــر الموقـــع الإلكترونـــي www.sar.com.sa .
31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441 01:56 AM
اطلع على جاهزية المحطة في تطبيق الخطوات الاحترازيةللحفاظ على سلامة المسافرين .. وزير النقل يتفقد محطة "سار" بالرياض
اطلع وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر في جولة تفقدية لمحطة قطار "سار" بالرياض يرافقه الرئيس التنفيذي للخطوط الحديدية "سار" الدكتور بشار المالك، على الاستعدادات المتخذة والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحفاظ على سلامة المسافرين بالتعاون مع الجهات المعنية.
وتفقد وزير النقل جاهزية المحطة في تطبيق الخطوات الاحترازية المتخذة لعملية تعقيم المحطة والقطارات ومرافقها، وأهمية الالتزام بالتدابير الموضوعة من الجهات المعنية التي من أبرزها عدم السماح بدخول غير المسافرين للصالات المخصصة للمغادرة أو القدوم.
كما تضمنت الإجراءات فحصًا لدرجة الحرارة عند النقاط الرئيسة فور الدخول للمحطات وتوعية المسافرين بضرورة الالتزام بارتداء الكمامات في جميع الأوقات وغسل اليدين بشكل دوري وترك مسافة آمنة لتحقيق مبدأ التباعد الاجتماعي، والالتزام بالملصقات الأرضية التي توجه الأفراد بمسافات التباعد الآمنة مع تعيين مسؤول لإدارة الحشود الذي يُعنى بتنظيم حركة المسافرين والتأكد من تحقيق مبدأ التباعد الاجتماعي فيما سيكون الدخول والخروج من البوابات باتجاه واحد فقط.
كما استمع معاليه لشرح عن الإجراءات الاحترازية المطبقة داخل القطار ابتداءً من طاقم القطار والتزامهم بترك مسافة آمنة ولبس الكمامة والقفازات عند التواصل مع المسافرين، وسبل الاعتناء بالمسافرين وحثهم على ارتداء الكمامات في جميع الأوقات أثناء الوجود داخل القطار، ووفرت "سار" لمسافريها كل المتطلبات الواجبة للتدابير الوقائية داخل القطار، فيما يتم العمل على تعقيم المقاعد ومرافق القطار بشكل دوري.
وستكون نسبة إشغال القطار ٥٠ ٪ من مجموع المقاعد في الرحلة الواحدة بما يسمح بوجود مسافة آمنة بين المقاعد لا تقل عن مترين.
ودعت الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" المسافرين إلى أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتعرف عليها من خلال الدليل الإرشادي للمسافر عبـــر الموقـــع الإلكترونـــي www.sar.com.sa .
، للحفاظ على سلامة المسافرين .. وزير النقل يتفقد محطة "سار" بالرياض ،
المصدر : الخليج 365
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