، الأسبوع في 10 صور.. "لا أستطيع التنفس" تفجِّر بركان الغضب في أمريكا.. وحواجز بلاستيكية للتباعد الاجتماعي ،

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محمد بن مسعود - الدمام - في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم.
ففي الولايات المتحدة اندلعت أعمال عنف ومظاهرات ساخنة تنديدًا بقتل الشرطة مواطنًا أمريكيًّا من أصل إفريقي بطريقة غير مشروعة، فيما واصل الناس حول العالم ممارسة حياتهم الجديدة بإجراءات التباعد الاجتماعي الصارمة، وبطرق مختلفة. ونترككم مع الصور:
1- "لا أستطيع التنفس".. استغاثات "فلويد" لم تشفع له عند الشرطي الذي لم يرفع ركبته عنه حتى فارق الحياة.
2- مطعم يحترق إثر المظاهرات الساخنة في مينابوليس تنديدًا بقتل الشرطة مواطنًا أمريكيًّا من أصل إفريقي.
3- أمريكيون يشاهدون أحد المباني تحترق أثناء المظاهرات العارمة في مينابوليس.
4- متظاهر صغير محمول على الأعناق يشارك في مظاهرة ضد الشرطة في مينابوليس.
5- نيويورك.. الحفيدة تعانق الجدة وبينهما ساتر بلاستيكي لتفادي العدوى بفيروس كورونا.
6- حواجز بلاستيكية تفصل بين الموظفين والزبائن في سوبر ماركت في إندونيسيا.
7- حاجز بلاستيكي يفصل بين امرأة وزوجها نزيل أحد دور الرعاية بفرنسا.
8- أفراد فرقة موسيقية أمريكية يمارسون التباعد الاجتماعي عبر حواجز بلاستيكية لمنع العدوى.
9- سُحب قزحية في سماء العاصمة التايلاندية بانكوك قبل هبوب عاصفة رعدية.
10- غيوم العاصفة تمرُّ من فوق مبنى وكالة الفضاء الأمريكية ناسا.
31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441 01:29 AM
في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم.
ففي الولايات المتحدة اندلعت أعمال عنف ومظاهرات ساخنة تنديدًا بقتل الشرطة مواطنًا أمريكيًّا من أصل إفريقي بطريقة غير مشروعة، فيما واصل الناس حول العالم ممارسة حياتهم الجديدة بإجراءات التباعد الاجتماعي الصارمة، وبطرق مختلفة. ونترككم مع الصور:
1- "لا أستطيع التنفس".. استغاثات "فلويد" لم تشفع له عند الشرطي الذي لم يرفع ركبته عنه حتى فارق الحياة.
2- مطعم يحترق إثر المظاهرات الساخنة في مينابوليس تنديدًا بقتل الشرطة مواطنًا أمريكيًّا من أصل إفريقي.
3- أمريكيون يشاهدون أحد المباني تحترق أثناء المظاهرات العارمة في مينابوليس.
4- متظاهر صغير محمول على الأعناق يشارك في مظاهرة ضد الشرطة في مينابوليس.
5- نيويورك.. الحفيدة تعانق الجدة وبينهما ساتر بلاستيكي لتفادي العدوى بفيروس كورونا.
6- حواجز بلاستيكية تفصل بين الموظفين والزبائن في سوبر ماركت في إندونيسيا.
7- حاجز بلاستيكي يفصل بين امرأة وزوجها نزيل أحد دور الرعاية بفرنسا.
8- أفراد فرقة موسيقية أمريكية يمارسون التباعد الاجتماعي عبر حواجز بلاستيكية لمنع العدوى.
9- سُحب قزحية في سماء العاصمة التايلاندية بانكوك قبل هبوب عاصفة رعدية.
10- غيوم العاصفة تمرُّ من فوق مبنى وكالة الفضاء الأمريكية ناسا.
، الأسبوع في 10 صور.. "لا أستطيع التنفس" تفجِّر بركان الغضب في أمريكا.. وحواجز بلاستيكية للتباعد الاجتماعي ،
المصدر : الخليج 365
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.