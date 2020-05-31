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دعت قيادة القوات المشتركة في الساحل الغربي باليمن إلى تنفيذ اتفاق الرياض كحل مرضٍ للحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.
وطالبت القوات في بيان لها بوحدة الصف, مؤكدة أهمية توحيد الجهود كافة لمواجهة ميليشيا الحوثي والتمدد الإيراني.
ونفت القوات مشاركة وحدات منها في القتال إلى جانب القوات التابعة للمجلس الانتقالي, موضحة أن المعلومات والتصريحات التي وردت بهذا الشأن غير صحيحة وتضر بوحدة الصف المقاوم للميليشيات الحوثية ومشروعها الظلامي المتخلف". حسب ما نشره موقع ألوية العمالقة.
وأكدت القوات النأي بنفسها عن أي اصطفاف جانبي قد يضر بوحدة الهدف المتمثل في تحرير كل تراب اليمن الطاهر من رجس الميليشيات الحوثية.القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني
31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441 01:21 AM
أكدت أن التصريحات الواردة بهذا الشأن غير صحيحة وتضر بوحدة الصف المقاوم
دعت قيادة القوات المشتركة في الساحل الغربي باليمن إلى تنفيذ اتفاق الرياض كحل مرضٍ للحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.
وطالبت القوات في بيان لها بوحدة الصف, مؤكدة أهمية توحيد الجهود كافة لمواجهة ميليشيا الحوثي والتمدد الإيراني.
ونفت القوات مشاركة وحدات منها في القتال إلى جانب القوات التابعة للمجلس الانتقالي, موضحة أن المعلومات والتصريحات التي وردت بهذا الشأن غير صحيحة وتضر بوحدة الصف المقاوم للميليشيات الحوثية ومشروعها الظلامي المتخلف". حسب ما نشره موقع ألوية العمالقة.
وأكدت القوات النأي بنفسها عن أي اصطفاف جانبي قد يضر بوحدة الهدف المتمثل في تحرير كل تراب اليمن الطاهر من رجس الميليشيات الحوثية.
، القوات المشتركة في الساحل الغربي باليمن تنفي مشاركتها في القتال إلى جانب الانتقالي ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
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