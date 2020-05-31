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أعلن الجيش الوطني الليبي، اليوم (السبت)، إسقاط 3 طائرات تركية مسيرة بالقرب من مدينة بني وليد، التي تبعد عن العاصمة طرابلس حوالي 180 كيلومترًا، في اتجاه الجنوب الغربي.
وذكرت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني الليبي في بيان أورده "روسيا اليوم"، أن الدفاع الجوي استهدف طائرة تركية مسيرة في الساعات الأولى من صباح اليوم بالقرب من مدينة بني وليد.
وأضافت أن الدفاع الجوي استهدف طائرتين مسيرتين حاولتا الإغارة على مواقع مدنية بمدينة بني وليد خلال الساعات الماضية من مساء اليوم، وتمكنت منصات الدفاع الجوي من إسقاطهما.
الجيش الوطني الليبي يسقط 3 طائرات تركية مسيرةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-05-30
أعلن الجيش الوطني الليبي، اليوم (السبت)، إسقاط 3 طائرات تركية مسيرة بالقرب من مدينة بني وليد، التي تبعد عن العاصمة طرابلس حوالي 180 كيلومترًا، في اتجاه الجنوب الغربي.
وذكرت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني الليبي في بيان أورده "روسيا اليوم"، أن الدفاع الجوي استهدف طائرة تركية مسيرة في الساعات الأولى من صباح اليوم بالقرب من مدينة بني وليد.
وأضافت أن الدفاع الجوي استهدف طائرتين مسيرتين حاولتا الإغارة على مواقع مدنية بمدينة بني وليد خلال الساعات الماضية من مساء اليوم، وتمكنت منصات الدفاع الجوي من إسقاطهما.
30 مايو 2020 - 7 شوّال 1441
09:33 PM
اثنان منهما فوق مدينة بني وليد والثالثة قربها
أعلن الجيش الوطني الليبي، اليوم (السبت)، إسقاط 3 طائرات تركية مسيرة بالقرب من مدينة بني وليد، التي تبعد عن العاصمة طرابلس حوالي 180 كيلومترًا، في اتجاه الجنوب الغربي.
وذكرت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني الليبي في بيان أورده "روسيا اليوم"، أن الدفاع الجوي استهدف طائرة تركية مسيرة في الساعات الأولى من صباح اليوم بالقرب من مدينة بني وليد.
وأضافت أن الدفاع الجوي استهدف طائرتين مسيرتين حاولتا الإغارة على مواقع مدنية بمدينة بني وليد خلال الساعات الماضية من مساء اليوم، وتمكنت منصات الدفاع الجوي من إسقاطهما.
، الجيش الوطني الليبي يسقط 3 طائرات تركية مسيرة ،
المصدر : الخليج 365
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