السعودية اليوم / وزير النقل يتفقد محطة "سار" بالرياض



الرياض 07 شوال 1441 هـ الموافق 30 مايو 2020 م واس

اطلع معالي وزير النقل المهندس صالح بن ‏ناصر الجاسر في جولة تفقدية لمحطة قطار "سار" بالرياض يرافقه الرئيس التنفيذي للخطوط الحديدية"سار" الدكتور بشار المالك، على الاستعدادات المتخذة و الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحفاظ على سلامة المسافرين بالتعاون مع الجهات المعنية.

‎وتفقد معالي وزير النقل جاهزية المحطة في تطبيق الخطوات الاحترازية المتخذة لعملية تعقيم المحطة والقطارات ومرافقها، وأهمية الالتزام بالتدابير الموضوعة من الجهات المعنية التي من أبرزها عدم السماح بدخول غير المسافرين للصالات المخصصة للمغادرة أو القدوم.

‎كما تضمنت الإجراءات فحص لدرجة الحرارة عند النقاط الرئيسية فور الدخول للمحطات وتوعية المسافرين بضرورة الالتزام بارتداء الكمامات في جميع الأوقات وغسل اليدين بشكل دوري وترك مسافة آمنة لتحقيق مبدأ التباعد الاجتماعي، والالتزام بالملصقات الأرضية التي توجه الأفراد بمسافات التباعد الآمنة مع تعيين مسؤول لإدارة الحشود الذي يُعنى بتنظيم حركة المسافرين والتأكد من تحقيق مبدأ التباعد الاجتماعي فيما سيكون الدخول والخروج من البوابات باتجاه واحد فقط.

‎كما استمع معاليه لشرح عن الإجراءات الاحترازية المطبقة داخل القطار ابتداءً من طاقم القطار والتزامهم بترك مسافة آمنه ولبس الكمامة والقفازات عند التواصل مع المسافرين، وسبل الاعتناء بالمسافرين وحثهم على ارتداء الكمامات في جميع الأوقات أثناء التواجد داخل القطار، ووفرت "سار" لمسافريها كافة المتطلبات الواجبة للتدابير الوقائية داخل القطار، فيما يتم العمل على تعقيم المقاعد ومرافق القطار بشكل دوري.

وستكون نسبة اشغال القطار ٥٠ ٪؜ من مجموع المقاعد في الرحلة الواحدة بما يسمح بوجود مسافة آمنة بين المقاعد لا تقل عن مترين.

‎ودعت الشركة

// انتهى //

01:38ت م

0202



الرياض 07 شوال 1441 هـ الموافق 30 مايو 2020 م واساطلع معالي وزير النقل المهندس صالح بن ‏ناصر الجاسر في جولة تفقدية لمحطة قطار "سار" بالرياض يرافقه الرئيس التنفيذي للخطوط الحديدية"سار" الدكتور بشار المالك، على الاستعدادات المتخذة و الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحفاظ على سلامة المسافرين بالتعاون مع الجهات المعنية.‎وتفقد معالي وزير النقل جاهزية المحطة في تطبيق الخطوات الاحترازية المتخذة لعملية تعقيم المحطة والقطارات ومرافقها، وأهمية الالتزام بالتدابير الموضوعة من الجهات المعنية التي من أبرزها عدم السماح بدخول غير المسافرين للصالات المخصصة للمغادرة أو القدوم.‎كما تضمنت الإجراءات فحص لدرجة الحرارة عند النقاط الرئيسية فور الدخول للمحطات وتوعية المسافرين بضرورة الالتزام بارتداء الكمامات في جميع الأوقات وغسل اليدين بشكل دوري وترك مسافة آمنة لتحقيق مبدأ التباعد الاجتماعي، والالتزام بالملصقات الأرضية التي توجه الأفراد بمسافات التباعد الآمنة مع تعيين مسؤول لإدارة الحشود الذي يُعنى بتنظيم حركة المسافرين والتأكد من تحقيق مبدأ التباعد الاجتماعي فيما سيكون الدخول والخروج من البوابات باتجاه واحد فقط.‎كما استمع معاليه لشرح عن الإجراءات الاحترازية المطبقة داخل القطار ابتداءً من طاقم القطار والتزامهم بترك مسافة آمنه ولبس الكمامة والقفازات عند التواصل مع المسافرين، وسبل الاعتناء بالمسافرين وحثهم على ارتداء الكمامات في جميع الأوقات أثناء التواجد داخل القطار، ووفرت "سار" لمسافريها كافة المتطلبات الواجبة للتدابير الوقائية داخل القطار، فيما يتم العمل على تعقيم المقاعد ومرافق القطار بشكل دوري.وستكون نسبة اشغال القطار ٥٠ ٪؜ من مجموع المقاعد في الرحلة الواحدة بما يسمح بوجود مسافة آمنة بين المقاعد لا تقل عن مترين.‎ودعت الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" المسافرين إلى أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتعرف عليها من خلال الدليل الإرشادي للمسافر عبـــر الموقـــع الإلكترونـــيwww.sar.com.sa .// انتهى //01:38ت م0202

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