السعودية اليوم / بلدية لينة تعقم وتطهر مبناها ومكاتبها استعداداً لاستقبال منسوبيها غداً



رفحاء ٧ شوال ١٤٤١ه الموافق ٣٠ مايو ٢٠٢٠م واس

أنهت بلدية مركز لينة بمنطقة الحدود الشمالية اليوم عمليات التعقيم والتطهير في مقرها استعداداً لعودة الموظفين للعمل غداً الأحد، وذلك في إطار تطبيق التدابير الوقائية للحد من انتشار

وبينت البلدية أنه جرى عمل خطة تراعي مبادئ السلامة المهنية لجميع الموظفين، من خلال تعقيم المقر من الخارج والداخل، والمكاتب ووضع معقمات وكمامات وقفازات على مكاتب الموظفين، مع مراعاة الخطط والإجراءات لتحقيق التباعد الاجتماعي وتلافي الازدحام في الدخول والخروج ، لافتةً النظر إلى أن عودة الموظفين ستكون تدريجية وفق الإجراءات التي حددتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، للمحافظة على صحة الجميع.

// انتهى //

00:14ت م

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رفحاء ٧ شوال ١٤٤١ه الموافق ٣٠ مايو ٢٠٢٠م واسأنهت بلدية مركز لينة بمنطقة الحدود الشمالية اليوم عمليات التعقيم والتطهير في مقرها استعداداً لعودة الموظفين للعمل غداً الأحد، وذلك في إطار تطبيق التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وبينت البلدية أنه جرى عمل خطة تراعي مبادئ السلامة المهنية لجميع الموظفين، من خلال تعقيم المقر من الخارج والداخل، والمكاتب ووضع معقمات وكمامات وقفازات على مكاتب الموظفين، مع مراعاة الخطط والإجراءات لتحقيق التباعد الاجتماعي وتلافي الازدحام في الدخول والخروج ، لافتةً النظر إلى أن عودة الموظفين ستكون تدريجية وفق الإجراءات التي حددتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، للمحافظة على صحة الجميع.// انتهى //00:14ت م0193

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