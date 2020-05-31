السعودية اليوم / أمانة تبوك تعقم وتطهر مبانيها استعداداً لاستقبال منسوبيها غداً



تبوك 07 شوال 1441 هـ الموافق 30 مايو 2020 م واس

أنهت أمانة منطقة تبوك اليوم عمليات التعقيم والتطهير في مقرها الرئيس والبلديات الفرعية التابعة لها استعداداً لعودة الموظفين للعمل غداً، وذلك في إطار تطبيق التدابير الوقائية للحد من تفشي

وأوضحت أنه جرى عمل خطة تراعي مبادئ السلامة المهنية لجميع الموظفين، من خلال تعقيم المباني من الخارج والداخل ، ووضع معقمات وكمامات وقفازات على مكاتب الموظفين، مع مراعاة الخطط والإجراءات لتحقيق التباعد الاجتماعي وتلافي الازدحام في الدخول والخروج .

وأفادت أنه تم تعقيم الإدارات والمكاتب وجميع الأجهزة والأسطح، إضافة إلى غسيل المبنى من الخارج والداخل ، وتطبيق ضوابط الصحة والسلامة في مرافق الأمانة والبلديات ، منوهاً بتوفير متطلبات الوقاية الشخصية مثل المعقمات والمطهرات والمناديل داخل المكاتب وفي دورات المياه .

وبينت الأمانة أن عودة الموظفين ستكون تدريجية وفق الإجراءات التي حددتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، للمحافظة على صحة الجميع .

// انتهى //

23:45ت م

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تبوك 07 شوال 1441 هـ الموافق 30 مايو 2020 م واسأنهت أمانة منطقة تبوك اليوم عمليات التعقيم والتطهير في مقرها الرئيس والبلديات الفرعية التابعة لها استعداداً لعودة الموظفين للعمل غداً، وذلك في إطار تطبيق التدابير الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-١٩" .وأوضحت أنه جرى عمل خطة تراعي مبادئ السلامة المهنية لجميع الموظفين، من خلال تعقيم المباني من الخارج والداخل ، ووضع معقمات وكمامات وقفازات على مكاتب الموظفين، مع مراعاة الخطط والإجراءات لتحقيق التباعد الاجتماعي وتلافي الازدحام في الدخول والخروج .وأفادت أنه تم تعقيم الإدارات والمكاتب وجميع الأجهزة والأسطح، إضافة إلى غسيل المبنى من الخارج والداخل ، وتطبيق ضوابط الصحة والسلامة في مرافق الأمانة والبلديات ، منوهاً بتوفير متطلبات الوقاية الشخصية مثل المعقمات والمطهرات والمناديل داخل المكاتب وفي دورات المياه .وبينت الأمانة أن عودة الموظفين ستكون تدريجية وفق الإجراءات التي حددتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، للمحافظة على صحة الجميع .// انتهى //23:45ت م0187

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