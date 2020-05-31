السعودية اليوم / بلدية محافظة القنفذة تدشن حملة لنظافة المحافظة والمراكز التابعة لها



جدة 07 شوال 1441هـ الموافق 30 مايو 2020م واس

دشنت بلدية محافظة القنفذة اليوم حملة لنظافة المحافظة والمراكز التابعة لها من مخلفات البناء ومخلفات الأشجار .

وبدأت الحملة التي يشارك فيها 30 عاملاً بمساندة 30 معدة متنوعة وتستمر لمدة شهر بمحافظة القنفذة، تليها مراكز سبت الجارة والقوز وحلي ثم المظيلف، بهدف تحسين المشهد الحضري وإزالة التشوه البصري .

// انتهى //

23:44ت م

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