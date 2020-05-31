السعودية اليوم / أحياء وطرقات الجوف تشهد التزام المواطنين والمقيمين فيها



سكاكا 07 شوال 1441 هـ الموافق 30 مايو 2020 م واس

شهدت الأحياء والطرقات في مدن ومحافظات منطقة الجوف خلوها من المواطنين والمقيمين الذين أكدوا التزامهم التام بأمر منع التجول للحد من انتشار

وأظهرت عدسة "واس" خلو الشوارع والأحياء من المرتادين إلا من الجهات الحيوية التي تقدم خدماتها للجميع إلى المنازل أو من يحمل تصريحاً من خلال تطبيق " توكلنا " لظرف طارئ وسط حضور ومتابعة من قبل الجهات الأمنية المكلفة بتطبيق النظام، ما يؤكد استشعار المواطنين والمقيمين بعظم المسؤولية في تطبيق هذا الأمر والمكوث في المنازل ، وذلك ضمن سلسلة الإجراءات الوقائية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا.

// انتهى //

23:24ت م

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سكاكا 07 شوال 1441 هـ الموافق 30 مايو 2020 م واسشهدت الأحياء والطرقات في مدن ومحافظات منطقة الجوف خلوها من المواطنين والمقيمين الذين أكدوا التزامهم التام بأمر منع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وأظهرت عدسة "واس" خلو الشوارع والأحياء من المرتادين إلا من الجهات الحيوية التي تقدم خدماتها للجميع إلى المنازل أو من يحمل تصريحاً من خلال تطبيق " توكلنا " لظرف طارئ وسط حضور ومتابعة من قبل الجهات الأمنية المكلفة بتطبيق النظام، ما يؤكد استشعار المواطنين والمقيمين بعظم المسؤولية في تطبيق هذا الأمر والمكوث في المنازل ، وذلك ضمن سلسلة الإجراءات الوقائية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا.// انتهى //23:24ت م0184

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