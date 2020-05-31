السعودية اليوم / القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط (199) مخالفة بيئية ضمن حدود مناطق مسؤولياتها وذلك خلال (4) أشهر



الرياض 07 شوال 1441 هـ الموافق 30 مايو 2020 م واس

تمكنت القوات الخاصة للأمن البيئي، من ضبط 199 مخالفة بيئية، وذلك خلال الفترة من 1 / 6 / 1441هـ، حتى 30 / 9 / 1441هـ.

وأشارت قوات الأمن البيئي إلى أنه انطلاقاً من مهامها وواجباتها في مراقبة المناطق البيئية من أجل المحافظة على البيئة فقد ضبطت (100) مخالفة رعي جائر، و (49) مخالفة صيد، و (4) مخالفات قطع أشجار، و (49) مخالفة إشعال للنار، و (3) مخالفات رمي مخلّفات، وذلك في حدود مناطق مسؤوليات القوات بالمحميات الملكية بالرياض.

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي أن عدد الأشخاص المخالفين لنظام الصيد الذين تم ضبطهم بلغ (76) شخصاً، وعدد الأدوات والمعدات المستخدمة في المخالفات بلغت (58) بندقية صيد، و (154) مصيداً، في حين بلغ عدد الأشخاص المخالفين لنظام الرعي (100) شخص بحوزتهم (2022) رأساً من الإبل و (255) رأساً من الغنم، وتمت إحالة المحاضر للجهات المختصة لإكمال اللازم.

وأكدت القوات الخاصة للأمن البيئي، أنها ماضية في ضبط كل من يخالف الأنظمة البيئية، انطلاقًا من شعارها (نحمي بيئتنا ونصون طبيعتنا من أجل وطننا)، داعية الجميع للتقيد بالأنظمة البيئية والمحافظة على البيئة.

// انتهى //

23:24ت م

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