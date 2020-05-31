السودان يسجل 29 وفاة و279 إصابة جديدة بفيروس كورونا المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة الخليج 365 السبت 2020/5/30 11:31 م بتوقيت أبوظبي السبت 2020/5/30 11:31 م بتوقيت أبوظبي

أعلن السودان، السبت، تسجيل 29 حالة وفاة و279 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). وذكرت وزارة الصحة السودانية أن الحالات الجديدة ترفع إجمالي المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 4800 حالة. Advertisements كما ارتفع إجمالي الوفيات بالفيروس أيضا إلى 262 حالة. وأبلغ السودان عن تماثل 457 حالة للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 1272 حالة. في المقابل، تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم حاجز الـ6 ملايين حالة.

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