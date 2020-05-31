لجنة التنمية الاجتماعية بأحد رفيدة تُطلق “مسابقة الإلقاء” عن بُعد

2020-05-31

متابعات الخليج 365 - فهدالقحطاني - أحدرفيدة:

أعلنت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في محافظة أحد رفيدة، بمتابعة المحافظ الأستاذ متعب المتعب، عن إقامة مسابقة الإلقاء عن بُعد.

وأوضحت أنَّ شروط المشاركة في المسابقة تتضمن أن يكون عمر المتسابق ما بين 10 إلى 18 عامًا، وأن تكون المشاركة بعنوان “كلنا مسؤول”، أو “حب الوطن”، مع دقة صحة مخارج الحروف، وسلامة الأداء اللغوي، والظهور بالزي الرسمي، واحتواء المقطع على النبرات الصوتية، والحركات التعبيرية المناسبة، وأن لايتجاوز المقطع عن دقيقة واحدة.

وكشف رئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في المحافظة الأستاذ محمد آل درع، أنَّ “اللجنة رصدت للفائزين الثلاثة مبلغ 1600 ريال، حيث سيحصل كل من الفائز بالمركز الأول على مبلغ 800 ريال، والفائز بالمركز الثاني على مبلغ 500 ريال، والفائز بالمركز الثالث على مبلغ 300 ريال، فيما سيحصل أيضاً كل فائز على اشتراك مجاني في أحد برامج اللجنة”.

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وأضاف: “في مجالي التقييم والتصوير احتفظت اللجنة بنسبة 70% للجنة التحكيم، فيما تم منح المتسابقين نسبة 30% من خلال إعادة التغريدة عبر حساب اللجنة في موقع التواصل الاجتماعي تويتر”.

وأشار إلى أنّه “تُستقبل المشاركات على رقم الواتس أب 0533086364، فيما سيكون آخر موعد لتلقي المشاركات هو الـ20 من شهر شوال الجاري، إضافة لتوجيهات وإرشادات من أحد المدربين في الإلقاء للمشاركين في الواتس أب”.

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