“المواطن” ترصد وَفرْة المخزون العلاجي في صيدليات حفر الباطن

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“متابعات الخليج 365” ترصد وَفرْة المخزون العلاجي في صيدليات حفر الباطن
متابعات الخليج 365 - فواز الاسلمي - حفر الباطن
شهدت صيدليات محافظة حفر الباطن توفر المخزون الدوائي والعلاجي والمستلزمات الصحية والطبية، وسط إقبال من المواطنين والمقيمين لشراء احتياجاتهم اليومية، والتي من أبرزها الكمامات والمعقمات والقفازات.
ورصدت عدسة “متابعات الخليج 365” وفرة بالكمامات والمعقمات وغيرها من الأدوية التي يحتاجها الأهالي، وسط تقيد بالتعليمات الاحترازية مثل ترك المسافات الكافية والتعقيم قبل الدخول.
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