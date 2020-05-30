شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تسجل 1367 حالة إيجابية و34 وفاة والان نبدء بالتفاصيل
وكشف المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان له عن خروج 182 حالة من المصابين بفيروس "كورونا" من مستشفيات العزل والحجر الصحي ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5693 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 6456 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.
وأوضح مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس "كورونا" حتى اليوم السبت هو 23449 حالة من ضمنهم 5693 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و913 حالة وفاة.
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