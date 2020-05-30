شكرا لقرائتكم خبر عن في ظروف غامضة.. وفاة مبتعث سعودي بأمريكا والان نبدء بالتفاصيل

في ظروف غامضة، توفي مبتعث سعودي في ولاية تينيسي الأمريكية يدعى خالد الشهراني. وتلقى شقيقه الخبر بواسطة زوجته التي لازالت بالولاية نفسها مع أطفالها الثلاثة. وتصدر هاشتاق "وفاة المبتعث السعودي بأمريكا"، مواقع التواصل للمطالبة بالكشف عن ملابسات قضية وفاته، وإعادة زوجته وأطفاله لأرض الوطن.

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