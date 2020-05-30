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هيئة تقويم التعليم تكشف تداول أسئلة الاختبار التحصيلي عبر مواقع التواصل
وجّهت القضية إلى نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية
متابعات الخليج 365 ـ الرياض:
رصدت هيئة تقويم التعليم والتدريب، بعد تطبيق الاختبار التحصيلي التجريبي عن بعد، تصوير ونشر شاشات أسئلة الاختبار على بعض مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضحت الهيئة، في بيان لها مساء السبت 30 أيار/مايو الجاري، أنَّه تم حصر وتوثيق المحتوى المنشور في بعض الحسابات وإحالتها إلى الجهات المختصة للتعامل معها حسب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
وأشارت إلى أنّه “سيتم التعامل مع المخالفات التي رصدتها التقارير التقنية للمختبرين لتفادي تكرارها منهم في الاختبار الفعلي، مع التأكيد على تطبيق العقوبات بحق المخالفين حسب ما نصت عليه اللائحة التي أقر بها الطلبة”.
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