وزير التعليم يقترح إلغاء الاختبار التحصيلي عن بُعد

2020-05-30

متابعات الخليج 365 ـ الرياض:

اقترح وزير التعليم‬⁩ الدكتور حمد آل الشيخ، السبت 30 أيار/مايو الجاري، على هيئة تقويم التعليم، إلغاء الاختبار “التحصيلي” عن بُعد وعقده حضوريًا حرصًا على مصلحة الطلاب ولضمان العدالة بين الطلاب.

وأوضح الوزير آل الشيخ، في المقترح المتداول أنَّ الوزارة والجامعات لديها الاستعداد التام لتوسيع مستوى الخدمات المقدمة لهيئة تقويم التعليم والتدريب، للعودة إلى الاختبارات الحضورية عوضًا عن الاختبارات عن بعد، وتنفيذها محوسبة الجامعات بأعداد كبيرة بإتاحة مباني السنوات التحضيرية والمشتركة كمراكز إضافية للاختبارات.

وأشار إلى أنَّ “الاختبار حضوريًا يفسح المجال لإتاحة فرصة عادلة لجميع الطلاب والطالبات الذين لم يتمكنوا من أداء اختبار القدرات، أو لمن يريد أن يحسن درجته، ونظرًا لأن الجامعات ستقدم ذلك مجانًا، والمعاناة الكبيرة التي شهدها الطلاب خلال هذه الأزمة، فنأمل أن يتاح لكل طالب فرصة الاختبارين مجانًا”.

ولفت، في الخطاب المتداول ، إلى الأمر السامي القاضي بالموافقة على رفع تعليق الحضور لمقرات العمل الحكومية والخاصة، والأمر الملكي المتضمن العمل بعدد من التوصيات المتعلقة بتحديث الخطة المقترحة للإجراءات الاحترازية، وإعادة الأنشطة الاقتصادية، إضافة إلى رفع الحظر عن التجوال، والتدرج ذلك وفق فترات زمنية تنتهي بالعودة إلى الأوضاع الطبيعية مع تطبيق التباعد الاجتماعي.

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وبيّن أنَّ “الإعلان عن الاختبارات عن بعد صاحبه الإشارة إلى عدد من المخاطر ومن ذلك ما تضمنه المحضر المعد من اللجنة الوطنية للتحول الرقمي إضافة إلى المشكلات المتعلقة بسرية تخزين البيانات الشخصية للطلاب، وأمن المعلومات والخصوصية، وما ذكر من مخاطر أخرى من عدد من المهتمين وذوي الاختصاص، إضافة إلى ما صرحت به الهيئة من تخفيض أسئلة الاختبارات إلى (44) سؤالاً، بدون الرجوع للمستفيد الوحيد، ما شكل تحفظًا لدى خبراء القياس والتقويم.





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