السعودية | جازان.. إبطال لغم أرضي بأحد الأودية جرفته سيول من اليمن

شكرا لقرائتكم جازان.. إبطال لغم أرضي بأحد الأودية جرفته سيول من اليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - صرح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان جنوب غربي السعودية، العقيد محمد الغامدي، بأن الدفاع المدني تلقى بلاغاً السبت عن العثور على لغم أرضي بأحد الأودية، جرفته السيول المنقولة من الأراضي اليمنية.

وقال الغامدي إنه تم انتقال جهات الاختصاص والتعامل معه بإبطال مفعوله دون حدوث أي ضرر، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

كما أضاف أنه تم تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.