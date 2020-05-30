، بمتابعة محافظ صامطة.. إدارة المساجد تعقم وتجهز مساجد المحافظة ،

محمد بن مسعود - الدمام - ضمن احترازات " كورونا " استعدادًا لعودة المصلين فجر يوم غدٍ الأحد

بمتابعة من قِبل محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة، أكملت إدارة المساجد بمحافظة صامطة تعقيم أكثر من 890 جامعًا ومسجدًا بالمحافظة ومركزي القفل والسهي والقرى التابعة لها، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد استعدادًا لعودة المصلين فجر يوم غدٍ الأحد.

وعملت إدارة المساجد بصامطة من يوم الخميس حتى اليوم السبت على التعقيم للمساجد والفرش والأرفف وحاملات المصاحف والأرضيات والأبواب والنوافذ من الداخل والخارج والإنارة والجدران الداخلية.

وقد وجّه محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة شكره وتقديره لإدارة المساجد بالمحافظة على جهودها للحد من انتشار فيروس كورونا وعملها بتعقيم مساجد المحافظة وتهيئتها لاستقبال المصلين وفق توجيهات سمو أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز داعيًا الجميع للعمل بالاحترازات الوقائية واتباع الإرشادات الصحية لحماية أنفسهم وأفراد عائلاتهم.

ومن جانب آخر، أوضح مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة صامطة الشيخ أحمد عقيل كريري أن عمليات التعقيم والتطهير شملت أكثر من 890 جامعًا ومسجدًا بمحافظة صامطة والقرى التابعة لها، وذلك ضمن جهود فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان للحد من انتشار فيروس كورونا وفي إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المملكة لمواجهة هذا الفيروس والتصدي وذلك بمتابعة ودعم مباشر من قِبل مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة جازان.

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وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد