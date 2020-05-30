، "تقويم التعليم" ترصد مخالفات خلال "الاختبار التحصيلي" وتحيلها للجهات المختصة ،

محمد بن مسعود - الدمام - للتعامل معه حسب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.. ولتفادي تكرارها في الاختبار الفعلي

رصدت هيئة تقويم التعليم والتدريب، بعد تطبيق الاختبار التحصيلي التجريبي عن بعد، والذي بدأ الجمعة الماضية، قيام عدد من الطلاب بتصوير ونشر أسئلة الاختبار على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم حصر وتوثيق ما تم نشره، وإحالته للجهات المختصة للتعامل معه حسب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

وأشارت الهيئة بأنه سيتم التعامل مع المخالفات التي رصدها النظام للمختبرين لتفادي تكرارها في الاختبار الفعلي الذي سيبدأ يومي 16 و17 شوال 1441هـ الموافق 8 و9 يونيو 2020م المقبل.

وشددت "تقويم التعليم" على أن الاسئلة المستخدمة في الاختبار كانت لمجرد التمثيل فقط، وليس لها علاقة بما سيكون في الاختبار الفعلي، حيث ستكون أسئلة الاختبار الفعلي مرتبطة فقط بما تم تحديده سابقا، ولن تتضمن أي أسئلة حول أي أجزاء محذوفة.

وتجري "الهيئة الاختبار التحصيلي التجريبي عن بعد خلال الفترة من يوم الجمعة 6 من 11 شوال 1441هـ الموافق 29 مايو 2020 للطلاب من منازلهم، مؤكدة أن الاختبار التحصيلي التجريبي يأتي بهدف التعرف على البيئة التي ستتم فيها الإجراءات الاختبارية الفعلية، والتعرف على الأدوات وكيفية التعامل معها، وذلك بالوقت الكافي قبل أداء الاختبار التحصيلي الفعلي.

وتعتمد الهيئة على المواصفات المعيارية والاشتراطات الفنية خلال إعداد الاختبارات عن بعد، وسيتمكن الطالب والطالبة من الدخول على نظام الاختبار التحصيلي عبر منصة مستقلة تستخدم في الكثير من دول العالم، كما لا يؤثر انقطاع الإنترنت أثناء أداء الاختبار على سير الاختبار، وسترسل تفاصيل إجراء الاختبار عن بعد على البريد الإلكتروني الشخصي لكل طالب أو طالبة.هيئة تقويم التعليم والتدريب الاختبار التحصيلي