السعودية | شرطة مكة: القبض على شخصٍ تعرض لعادات بعض المواطنين والاستهزاء بها

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 10:18 مساءً, 30 مايو 2020 م المناطق _ مكة المكرمة صرَّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأنه إشارة لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام شخص بالتعرض لعادات بعض المواطنين والاستهزاء بها، فقد تمكنت ـ بفضل الله ـ الجهات الأمنية من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته للنيابة العامة.

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