شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب ينشرون أسئلة الاختبار على مواقع التواصل.. و«تقويم التعليم» تحقق والان نبدء بالتفاصيل
وأشارت إلى أنه سيتم التعامل مع المخالفات التي رصدها النظام للمختبرين لتفادي تكرارها في الاختبار الفعلي، الذي سيبدأ يومي 16-17 شوال 1441هـ الموافق 8-9 يونيو 2020م القادم.
وشددت "تقويم التعليم" على أن الاسئلة المستخدمة في الاختبار كانت لمجرد التمثيل فقط وليس لها علاقة بما سيكون في الاختبار الفعلي، حيث ستكون أسئلة الاختبار الفعلي مرتبطة فقط بما تم تحديده سابقا ولن تتضمن أي أسئلة حول أي أجزاء محذوفة.
وكانت الهيئة قد أجرت الاختبار التحصيلي التجريبي عن بعد يوم الجمعة من 6 إلى 11 شوال 1441هـ الموافق 29 مايو 2020، للطلاب من منازلهم، مؤكدة أن الاختبار التحصيلي التجريبي يأتي بهدف التعرف على البيئة التي ستتم فيها الإجراءات الاختبارية الفعلية ، والتعرف على الأدوات وكيفية التعامل معها، وذلك بالوقت الكافي قبل أداء الاختبار التحصيلي الفعلي.
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