شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط المسيء لعادات بعض المواطنين بمكة والان نبدء بالتفاصيل

ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة، القبض على شخصٍ تعرض لعادات بعض المواطنين والاستهزاء بها. وصرَّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأنه إشارة لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام شخص بالتعرض لعادات بعض المواطنين والاستهزاء بها، فقد تمكنت ـ بفضل الله ـ الجهات الأمنية من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، إذ جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته للنيابة العامة.

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