شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ «نداييشيمبي» لفوزه برئاسة بوروندي والان نبدء بالتفاصيل

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لإيفاريست نداييشيمبي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية بوروندي.

وقال الملك المفدى: "يسرنا بمناسبة فوزكم في الانتخابات الرئاسية في جمهورية بوروندي، أن نبعث لكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح، ولشعب جمهورية بوروندي الصديق المزيد من التقدم والازدهار".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لإيفاريست نداييشيمبي.

وقال سمو ولي العهد: "يسعدني بمناسبة فوزكم في الانتخابات الرئاسية في جمهورية بوروندي، أن أعرب لفخامتكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة، ولشعب جمهورية بوروندي الصديق المزيد من التقدم والرقي".