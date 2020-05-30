فرق تطوعية لتنظيف وتهيئة جوامع ومساجد ناوان

2020-05-30

متابعات الخليج 365 - محمد المقصّي - الباحة

نفذت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في ناوان عملية تنظيف وتهيئة جوامع ومساجد المركز، يتقدمها مدير الفرق التطوعية في ناوان، عقيل راشد الزهراني.

وأوضح مدير الفرق التطوعية عقيل راشد الزهراني، في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“، أنه تم بدء العمل صباح اليوم السبت، بالتزامن مع توجيهات الدولة لإقامة الصلوات من فجر يوم غدٍ الأحد في جميع أنحاء المملكة ما عدا مدينة مكة المكرمة.

وأضاف: أنه تم تقسيم الفريق التطوعي إلى ثلاث مجموعات؛ ثم بدأت بوضع الأشرطة اللاصقة للتباعد وفق التوجيهات التي أقرتها وزارة الشؤون الإسلامية، ثم مرحلة التعقيم والتطهير للجوامع والمساجد.

وتابع الزهراني: لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بناوان تتقدم بخالص الشكر والتقدير لأمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود آل سعود، ولفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الباحة، وفرع إدارة المساجد بمحافظة المخواة، ولمراقب المساجد لمتابعته اليومية لقطاع المركز.

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