خسائر بالجملة.. “المواطن” ترصد ركود محلات تفصيل الثياب في جازان

2020-05-30

متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان

رصدت عدسة “متابعات الخليج 365” خلو محلات تفصيل الثياب الرجالية في منطقة جازان هذه السنة من المواطنين؛ وذلك بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد، حيث تكبدت عدة قطاعات منها قطاع الخياطة والتفصيل الرجالي خسائر كبير.

ورصدت “متابعات الخليج 365” ميدانيًّا انخفاض الحركة الشرائية للمواطنين والمقيمين في محافظة صامطة خلال هذا الموسم.

وقال عبدالكريم، أحد أشهر الخياطين في صامطة، خلال تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“: إن جائحة كورونا كبدت اقتصاد العالم خسائر كبيرة جدًّا من أرباحها السنوية، وكان في قطاع الخياطة والتفصيل الرجالي نصيب من هذه الخسائر والتي تجاوزت 80%.

Advertisements

وأضاف أن موسم عيد الفطر المبارك يمثل لهم موسمًا مميزًا في جني الأرباح والتي تبلغ أضعاف مضاعفة لبقية الأشهر ولكن لأول مرة يخسر القطاع بهذا الشكل؛ وذلك بسبب الفيروس الذي سبب كارثة للعالم في مجالات عديدة.

من جانبه، أوضح عبدالله شعبي أن محلات تفصيل الثياب الرجالية شهدت تراجعًا ملموسًا هذا العام بسبب كورونا؛ مما دفع بعض المواطنين إلى شراء الثياب الجاهزة؛ وذلك للبسها في البيت؛ حيث إن الصلاة في المساجد تم إيقافها بالإضافة إلى قرارات منع التجول.

تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على

شارك الخبر











تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19