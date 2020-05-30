محمد بن مسعود - الدمام - أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، قرارًا بتكليف عبدالله بن محمد الدوسري مديرًا عامًا لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة نجران . وأعرب "الدوسري" عن شكره وتقديره لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مثمنًا هذه الثقة التي ستكون دافعًا للاستمرار في تحقيق الأهداف والتطلعات المأمولة. 30 مايو 2020 - 7 شوّال 1441 10:39 PM Advertisements "الدوسري" مديرًا لفرع الموارد البشرية بنجران "الدوسري" مديرًا لفرع الموارد البشرية بنجران أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، قرارًا بتكليف عبدالله بن محمد الدوسري مديرًا عامًا لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة نجران . وأعرب "الدوسري" عن شكره وتقديره لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مثمنًا هذه الثقة التي ستكون دافعًا للاستمرار في تحقيق الأهداف والتطلعات المأمولة. الكلمات المفتاحية ، "الدوسري" مديرًا لفرع الموارد البشرية بنجران ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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