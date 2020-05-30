محمد بن مسعود - الدمام - بعد تعديل اسمها وتعيين مديرين لها أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ضم فروع وزارة الخدمة المدنية بالمناطق إلى فروع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتعديل اسمها إلى "فروع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية". وتم تكليف الواردة أسماؤهم بمهام "مديري عموم فروع الوزارة بالمناطق": وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 30 مايو 2020 - 7 شوّال 1441 10:15 PM Advertisements بعد تعديل اسمها وتعيين مديرين لها "الموارد البشرية" تضم فروع الخدمة المدنية لفروع العمل بالمناطق ‏ "الموارد البشرية" تضم فروع الخدمة المدنية لفروع العمل بالمناطق ‏ أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ضم فروع وزارة الخدمة المدنية بالمناطق إلى فروع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتعديل اسمها إلى "فروع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية". وتم تكليف الواردة أسماؤهم بمهام "مديري عموم فروع الوزارة بالمناطق": الكلمات المفتاحية ، "الموارد البشرية" تضم فروع الخدمة المدنية لفروع العمل بالمناطق ‏ ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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