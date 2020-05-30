محمد بن مسعود - الدمام - 30 مايو 2020 - 7 شوّال 1441 10:11 PM جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه شرطة مكة: القبض على شخص تعرَّض لعادات بعض المواطنين بالاستهزاء بها شرطة مكة: القبض على شخص تعرَّض لعادات بعض المواطنين بالاستهزاء بها صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأنه إشارة لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام شخص بالتعرض لعادات بعض المواطنين بالاستهزاء بها فقد تمكنت ـ بفضل الله ـ الجهات الأمنية من تحديد هويته، والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر؛ فجرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته للنيابة العامة. الكلمات المفتاحية ، شرطة مكة: القبض على شخص تعرَّض لعادات بعض المواطنين بالاستهزاء بها ،

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