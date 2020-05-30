شكرا لمتابعة خبر عن استطلاع: 63% لا يؤيدون التعايش مع كورونا بالمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): أجرت صحيفة صدى الإلكترونية على مدار الأسبوع المنصرم استطلاع رأي حول مدى تأييد العودة للحياة الطبيعية في المملكة ومقولة "التعايش مع كورونا". أجرت صحيفة صدى الإلكترونية على مدار الأسبوع المنصرم استطلاع رأي حول مدى تأييد العودة للحياة الطبيعية في المملكة ومقولة "التعايش مع كورونا". ولن يؤيد فكرة التعايش 63 % ، فيما وافق عليها 37%؛ وذلك تزامنًا مع عودة الحياة منذ الخميس الماضي. وكانت الحكومة أكدت على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية عند الخروج لتأدية العمل أو المشاوير المختلفة.

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