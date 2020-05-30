السبر يوضح طريقة الرقية الشرعية الصحيحة (فيديو)

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): كشف أستاذ الفقه المقارن، الشيخ الدكتور سعد بن عبدالله السبر، عن طريقة الرقية الشرعية الصحيحة. كشف أستاذ الفقه المقارن، الشيخ الدكتور سعد بن عبدالله السبر، عن طريقة الرقية الشرعية الصحيحة. وقال السبر خلال حواره في برنامج " يستفتونك " عبر قناة الرسالة:" الرقية الشرعية ذكرها النبي صلي الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة ". ولفت السبر إلى طرق كثيرة جاء بها النبي صلي الله عليه وسلم وحافظ عليها ومنها " ينفث في كفيه ويمسح علي جسده "، مبينا:" ما فعله النبي يفعل ولا يتوسع في ذلك حفاظا على حياة الإنسان وصحته ".

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