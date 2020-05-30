رسالة موحدة للوزراء والمسؤولين قبل العودة غدًا: "نعود بحذر"

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

رسالة موحدة للوزراء والمسؤولين في 5 نقاط قبل العودة غدًا: "نعود بحذر"

ساعات قليلة تفصل المملكة عن العودة رسميًا إلى الحياة الطبيعية واستئناف العمل في العديد من القطاعات؛ للتعايش مع كورونا في ظل الالترام بعدد من الإجراءات.

وحرص عدد من المسؤولين والوزراء على توجيه رسالة موحدة إلى المواطنين والمقيمين في المملكة قبل العودة.

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وجاءت الرسالة تحت وسم نعود بحذر؛ حيث تضمنت 7 نصائح تزامنًا مع العودة

وغرد الوزراء عبر "تويتر" قائلين: "نعود_بحذر ملتزمين بالإجراءات الاحترازية الصحية من خلال: لبس الكمامة، و غسل وتعقيم اليدين، وعدم المصافحة، وترك مسافة مترين، والحد من التجمعات، واستخدام أدوات الاتصال المرئي للاجتماعات الكبيرة، وضع التقنية أولاً Personal computer".

واختتمت التغريدة : "التزامنا يسهم بمشيئة الله في تجاوز هذه الجائحة".

ومن المشاركين في الحملة التوعوية وزير الإسكان ماجد الحقيل، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله السواحة، وعادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء ، ومحمد الجدعان وزير المالية، وغيرهم من الهيئات الحكومية والخاصة والأندية الرياضية.