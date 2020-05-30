شكرا لمتابعة خبر عن جامعة الإمام توضح ملابسات الخلل التقني بنظام الاختبارات الإلكترونية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أنها أجرت مراجعة وتدقيق لنتائج الاختبارات الإلكترونية مع تلقيها أوائل اعتراضات الطلاب والطالبات على نتائج اختبارات الفصل الثاني.

وأضاف، في بيان لها، أن المراجعة أسفرت عن اكتشاف خلل تقني في عملية نقل البيانات بين نظامي الاختبارات الإلكترونية ونظام تدارس في عدد من المقررات.

وأشار إلى أنه يمكن للطلاب والطالبات الإطلاع على نتائجهم بعد تعديل الأخطاء عبر نظام تدارس الذي يظهر فيه تقدير الطالب أو الطالبة وعبر نظام الخدمات الذاتية "بانر" الذي تمت فيه معالجة الدرجات وفق آلية الرصد المعتمدة من الجامعة.

وأكدت أنه تمت إتاحة خدمة مراجعة الدرجة في نظام تدارس من جديد ليتمكن أي طالب أو طالبة من تقديم طلب اعتراض جديد بعد الاطلاع على نتائج الاختبار التي تمت معالجتها.