شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أمانة الرياض تصدر توضيحا بشأن تجمع عمالة أمام مركز صحي بحي البطحاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):تفاعلت أمانة منطقة الرياض مع المقطع الفيديو المتداول والذي يُظهر فيه تجمع عمالة أمام مدخل مركز صحي خاص بحي البطحاء.
وأكدت الأمانة، في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن مراقبيها باشروا الموقع في حينه،وتم معالجة المخالفات.
وأضافت أنه تم إشعار إدارة المركز بضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية لتفادي إغلاق المنشأة والإحالة إلى الجهات المختصة.
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