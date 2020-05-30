شكرا لمتابعة خبر عن "الكهرباء": يحق للمالك فصل التيار عن المستأجرين بشرط والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكدت شركة الكهرباء على أنه لا يحق للمالك فصل التيار عن المستأجرين إلا بموجب خطاب من الإمارة أو المحافظة.
وفي جانب أخر قالت الشركة إن الفاتورة الثابتة هي خدمة تقدمها الشركة تمكن المستفيد من سداد قيمة الاستهلاك عبر مبلغ شهري ثابت، ولن يكون هناك تصفية مالية بعد مرور 12 شهرًا من الاشتراك بالخدمة، بل سيتم توزيع الفروقات (إن وجد)، على المتوسط الشهري الجديد لفترة 12 شهرًا التي تليها.
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