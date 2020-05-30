شكرا لمتابعة خبر عن صورة قديمة للملك سعود وأمير المنطقة الشرقية أثناء تشريفهما لحفل رياضي عام 1954م والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أظهرت صورة قديمة الملك سعود وسمو الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي أمير المنطقة الشرقية يرحمهم الله اثناء تشريفه لحفل رياضي من قبل شركة أرامكو عام ١٩٥٤م.

ويأتي ذلك بعد تسليمه الكأس للفريق الفائز وكانت شركة أرامكو تشجع موظفيها على ممارسة الرياضة، من خلال أقامة دوري داخلي / يتبع.

ولاقت الصورة تفاعلا وانتشارا واسعا بمنصات التواصل الاجتماعي، حيث انهالت التعليقات على الصورة وجاءت كالتالي:" الله يرحمهم ويغفرلهم ".