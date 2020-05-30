رصد مخلفات صلبة ملقاة بشكل عشوائي في ينبع

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الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى): قام فرع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمدينة المنورة بجولات تفتيشية على محاجر الجبس بمحافظة ينبع. قام فرع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمدينة المنورة بجولات تفتيشية على محاجر الجبس بمحافظة ينبع. وأسفرت الجولات عن رصد فرق التفتيش البيئي مخلفات صلبة ملقاة بشكل عشوائي، وتم اتخاذ ما يلزم حيالها.

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