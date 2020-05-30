شكرا لمتابعة خبر عن توكلنا: «تصريح التموين داخل الحي ليس له حد أسبوعي» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): علق تطبيق توكلنا على استفسارات حول الحدود التي يسمح بها التطبيق ويمنحها للمواطنين والمقيمين سواء التموين أو المشي. علق تطبيق توكلنا على استفسارات حول الحدود التي يسمح بها التطبيق ويمنحها للمواطنين والمقيمين سواء التموين أو المشي. وقال "توكلنا" إن تصريح التموين داخل الحي ليس له حد أسبوعي، وأن تصريح رياضة المشي ليس له حد أسبوعي أيضًا. ولفت إلى أن تصريح تموين طارئ يتجدد كل يوم سبت الساعة 11:59 مساءً.

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