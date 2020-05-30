شكرا لمتابعة خبر عن استئناف عمل جميع الخدمات في المنشآت الصحية غدًا بالحدود الشمالية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أعلنت مديرية الشؤون الصحية في منطقة الحدود الشمالية استئناف عمل جميع الخدمات الصحية بدءً من يوم غد، الأحد، في جميع المنشآت الصحية في المنطقة.

وشددت، في بيان لها اليوم، على ضرورة التقيد بجميع الإجراءات الإحترازية والوقائية للمراجعين حفاظاً على سلامة الجميع .