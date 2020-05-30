شكرا لمتابعة خبر عن التجارة : سيتم السماح بالعروض والتخفيضات غدًا (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

قالت وزارة التجارة إنه سيتم السماح بعمل المطاعم والمقاهي من خلال التطبيقات وقت منع التجوال.

وأضافت أنه تم تحويل التطبيقات لتشمل توصيل طلبات مختلفة، مشددة على أنه في حال عدم توفر الكمامات يتم إبلاغ هيئة الغذاء والدواء.

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وأعلنت أن سيتم بدءًا من الغد السماح بالعروض والتخفيضات، موضحة أنه تم ضبط أكثر من 5 آلاف مخالفة غلاء خلال 3 أشهر.

وأوضحت أنه سيتم السماح لدخول المراكز التجارية لمن دون 15 عاما مع عوائلهم مع استمرار منع عروض التذوق داخل المحل أو المركز.

وأكد على أنه في حال رصد المستهلك غلاء في أسعار الكمامات الطبية يتم إبلاغ وزارة التجارة.