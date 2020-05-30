شكرا لمتابعة خبر عن متحدث الداخلية: السماح بالمشي داخل الحي ويقاس بالموافقة على أداء الصلاة (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

قال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، إنه تم السماح بالمشي داخل الحي ويقاس بالموافقة على أداء الصلاة.

وأضاف الشلهوب خلال حواره في قناة الإخبارية إلى إضافة عقوبة عدم لبس الكمامة أو التقيد بالإجراءات الوقائية ومخالفة عدم لبس الكمامة مقتصرة على التجمعات.

ولفت الشلهوب، إلى إتاحة المشي داخل الأحياء ينسجم مع عودة إقامة الصلوات في المساجد أثناء منع التجول بالمرحلة الأولى.

وجاء تأكيد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، تعقيبا على التساؤلات التي أعقبت إعلان تغيير أوقات السماح بالتجول في جميع مناطق المملكة، فيما عدا مدينة مكة المكرمة، ليصبح من الساعة السادسة صباحاً حتى الثامنة مساءً، وذلك ابتداء من يوم الأحد 8 شوال الموافق 31 مايو، وحتى نهاية يوم السبت 28 شوال الموافق 20 يونيو.