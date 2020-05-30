شكرا لمتابعة خبر عن الطيران المدني: "سيكون هناك مقعد شاغر بين الركاب بدءا من الغد" (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

قال متحدث الطيران المدني، إبراهيم الرؤساء، إنه سيتم غدًا البدء في استقبال الرحلات على مستوى 11 مطار.

وأضاف في تصريحات صحفية : "أعداد الرحلات والمسافرين تسمح لنا بتطبيق الاحترازات"، مؤكدًا على أنه تم وضع إجراءات للتباعد بين المسافرين في مرافق المطارات.

وتابع: سيكون هناك مقعد شاغر بين الركاب في الطائرة، ولن يسمح بوجود مودعين أو مستقبلين مع المسافرين.