شكرا لمتابعة خبر عن الطيران المدني: "سيكون هناك مقعد شاغر بين الركاب بدءا من الغد" (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):قال متحدث الطيران المدني، إبراهيم الرؤساء، إنه سيتم غدًا البدء في استقبال الرحلات على مستوى 11 مطار.
وأضاف في تصريحات صحفية : "أعداد الرحلات والمسافرين تسمح لنا بتطبيق الاحترازات"، مؤكدًا على أنه تم وضع إجراءات للتباعد بين المسافرين في مرافق المطارات.
وتابع: سيكون هناك مقعد شاغر بين الركاب في الطائرة، ولن يسمح بوجود مودعين أو مستقبلين مع المسافرين.
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