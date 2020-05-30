شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. متحدث الموارد البشرية: الحضور للعمل سيكون على 3 مراحل بنسب مختلفة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال متحدث الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ناصر الهزاني، إن الحضور للعمل سيكون على 3 مراحل بنسب مختلفة. وأوضح، في مداخلة له على قناة الإخبارية، أن أعداد الموظفين في الأسبوع الأول، والذى يبدأ من يوم غد، سيكون 50% من أعداد الموظفين.

وأضاف أن أعداد الموظفين في الاسبوع الثاني سيكون بواقع 75%، بينما سيشهد الأسبوع الثالث الحضور كامل للموظفين بنسبة 100%.

وأكد أنه تم تعليق الحضور بنظام البصمة حتى الـ 16 من الشهر الجاري، مضيفا أن هناك تنسيق مع مختلف الجهات بشأن الإجراءات الوقائية.