شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. مساجد الرياض تستعد لاستقبال المصليين من جديد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): بدأت المساجد في عدد من مناطق الممكلة في الاستعداد لاستقبال المصليين أخيرًا بعد تعليق الصلاة في المساجد؛ إثر انتشار فيروس بدأت المساجد في عدد من مناطق الممكلة في الاستعداد لاستقبال المصليين أخيرًا بعد تعليق الصلاة في المساجد؛ إثر انتشار فيروس كورونا الأشهر الماضية. ورصدت عدد من الصور استعدادات المساجد بشغف لإعادة فتح أبوابها من جديد أمام المصليين بعد البدء في إجراءات العودة للحياة الطبيعية تدريجيًا في المملكة. Advertisements

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