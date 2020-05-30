شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. أم تركها نجلها لعيون زوجته تشعل الغضب بالمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أثارت أم تركها نجلها بسبب زوجته تفاعل كبير من قبل المغردين في المملكة؛ بعد ظهورها في فيديو تروي قصتها.

وظهرت الأم في فيديو يبدو أنه جزء محادثة عبر أحد تطبيقات التواصل بين الأم وسيدة أخرى لم تتضح علاقتها بها.

وقالت الأم إن ابنها قاطعها بتدخل من زوجته، على الرغم من تعامل الأم الحسن مع زوجة ابنها، وأنه زارها في منتصف شهر رمضان الماضي، ومنذ ذلك الحين لم يعد، بعد أن أبدى غضبه تجاهها؛ حيث دخلت في نوبة بكاء؛ لأنها تعيش بمفردها.

وعلى الرغم من عدم وجود ما يؤكد أن القصة في المملكة إلا أن لهجة الأم بدت من مناطق الغربية في المملكة.