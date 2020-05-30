شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد تحذر من استمرار الرياح وتدني الرؤية في مكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): حذرت هيئة الأرصاد، اليوم السبت، من استمرار الرياح النشطة والأتربة المثارة على مكة المكرمة. حذرت هيئة الأرصاد، اليوم السبت، من استمرار الرياح النشطة والأتربة المثارة على مكة المكرمة. وقالت إن الحالة ستستمر حتى الساعة 22:00 مساءً ؛ حيث ستكون مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية التي تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية. وشملت الحالة المناطق الآتية: الجموم - العاصمة المقدسة - الكامل - بحرة - خليص.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد تحذر من استمرار الرياح وتدني الرؤية في مكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.